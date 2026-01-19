高市早苗総理は19日午後6時に記者会見を開き、1月23日に衆議院を解散する意向を表明し「進退をかける」と明言した。【映像】高市総理「重要なことは政策の中身」新党「中道」にチクリ（実際の様子）高市総理は会見冒頭「私は本日、内閣総理大臣として1月23日に衆議院を解散する決断をいたしました。なぜ今なのか？ 高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者たる国民の皆様に決めていただく、それしかない、そのよう