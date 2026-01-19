強い寒気が流れ込む影響で、県内は２１日から平地でも大雪となる場所がある見込みです。気象台などは臨時の会見を開き、この大雪は数日間にわたるほか、警報級となる可能性もあるとして、警戒を呼びかけました。気象台や北陸地方整備局などが開いた大雪に関する共同会見。〈新潟地方気象台河野智一気象防災情報調整官〉「今回もＪＰＣＺ（帯状の雪雲）が発生すると予想しております」強い寒気が流れ込む影響で、県内は１月２１日