日本サッカー協会(JFA)は19日、日本代表が3月28日(現地時間)にスコットランド代表と国際親善試合を行うことを発表した。キックオフは現地時間17時(日本時間29日2時)、会場はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークとなる。なお、テレビ放送については調整中だという。FIFAランキングは日本の18位に対し、スコットランドは36位。W杯欧州予選でデンマーク、ギリシャ、ベラルーシと同組となったグループCを4勝1分け1敗で