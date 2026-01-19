東北楽天ゴールデンイーグルスが1月16日、Xを更新。辰己涼介（29）の契約更改について伝えた。 【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到 「今日は以下の選手が契約更改を行いました・辰己涼介選手」と投稿されたのは、「東北を笑顔に」と書かれた色紙を持ってほほ笑む辰巳の写真。辰巳は国内FA権を行使していたが、