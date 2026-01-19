17日と18日、県内の会場で大学入学共通テストが行われ、受験生たちが試験に臨みました。 大学入学共通テストは18日までの2日間の日程で行われ、県内9つの会場で去年より47人少ない4695人が志願しました。 （受験生） 「周りを気にせずに自分の力を出せるよう精一杯頑張りたい」 （受験生） 「緊張もすると思うけど落ち着きながら冷静にやっていきたい」 大学入試センターによりますと、県内の会場では2日間