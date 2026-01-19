○南日銀 [福証] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.70％にあたる21万株(金額で2億3562万円)を上限に、1月20日朝の福証の自己株式立会外買付取引で自社株買いを実施する。 ［2026年1月19日］ 株探ニュース