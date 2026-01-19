サンフレッチェ広島は1月18日沖縄での1次キャンプを打ち上げました。1次キャンプ最終日は、J1・FC東京と45分3本の練習試合を行いました。1本目の22分、中野就斗のクロスに加藤陸次樹が頭で合わせ先制します。選手を入れ替えた3本目では、菅大輝のクロスをジャーメイン良が右足で豪快に決めました。さらに今シーズンレンタル移籍から復帰した鮎川峻もゴール。昨シーズン決定力不足に苦しんだ攻撃陣が