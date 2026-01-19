都道府県対抗「ひろしま男子駅伝」が1月18日に行われました。広島は2年連続の入賞とはなりませんでしたが、地元の大声援を力に変えて力走を見せました。■有田優理香リポート「各都道府県のエリートランナーを見ようと、スタート地点には多くの人が集まっています。ふるさとの誇りを胸にまもなく号砲です。」平和公園をスタートに、7区間48キロで行われるひろしま男子駅伝。広島チームは1