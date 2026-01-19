県知事選と総選挙の初めてのW選挙が決まった山口県。19日午前、県内の選挙管理委員会の担当者がWEB上で会議を開きました。県選管の黒瀬邦彦委員長は急遽となる総選挙について市町の担当者に「大変なご苦労をかけます」とねぎらいつつ「直近2回の総選挙の投票率はワースト1位2位と続いている特に若者の投票率向上を目指しましょう」と話しました。23日の衆議院解散から27日の公示までの期間が短いため、総選挙と同時に行われ