17日、愛知県豊田市の集合住宅の一室で起きた火事で、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。女性の死因は首を絞められたことによる窒息死とみられ、警察が殺人・放火事件として捜査しています。■死因「首を絞められたことによる窒息死」事件から2日。記者「遺体が発見された部屋に鑑識と捜査員とみられる人が入っていきます」警察が出入りする、愛知県豊田市の集合住宅。当初は火事とみられていましたが、「殺人・放火事件」と