「大相撲初場所・９日目」（１９日、両国国技館）前頭四枚目熱海富士が横綱豊昇龍に勝ち、初金星。２連敗から一気の７連勝で勝ち越しに王手をかけた。熱海富士は豊昇龍の突き押しをかいくぐると、豊昇龍が引いたところを逃さず。一気に押し出し、大きな１勝をあげた。花道を引きあげる際には懸賞金を抱えながら歩き、付き人が出迎えると笑みがこぼれた。取組後は「ありがとうございます。率直に嬉しいですね。いつも通り自