俳優の岡田准一が、1月18日にポルトガルのリスボンで開催された欧州最大のブラジリアン柔術の大会「IBJJFヨーロピアン2026」に出場し話題を集めている。岡田はマスター4黒帯ライトフェザー級（64キロ以下）で、ブラジル出身のマウロ・アイレス選手と対戦するも、結果は1回戦敗退となった。岡田は試合後に更新したXで、《ヨーロピアン初戦で敗退しました、、、世界のレジェンド先生と戦えて光栄で嬉しかったです。ワンミスも