カブスとのマイナー契約を結んだ慶大の常松＝横浜市港北区の同大日吉キャンパス米大リーグのカブスとマイナー契約を結んだ慶大４年の常松広太郎外野手（２２）が２０日、横浜市港北区の同大日吉キャンパスで記者会見を行った。米金融大手ゴールドマン・サックスの内定を断って米挑戦を決断し、「２０代という最も体力のある期間に一番大きな挑戦をしたいと思って、この度挑戦させていただくこととなった」と語った。所属カテゴ