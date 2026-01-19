俳優の筧利夫が１９日、大阪・新歌舞伎座で舞台「国語事件殺人辞典」（４月４〜５日）取材会に出席した。劇作家・井上ひさしさんの盟友・小沢昭一さんのひとり劇団「しゃぼん玉座」の旗揚げ公演として木村光一演出で１９８２年に紀伊國屋ホールにて初演された同作は当時、立ち見も出るほどの満員の客席で上演され、８か月に及ぶロングラン公演を成し遂げた名作だ。今回、初演から４０年以上の時をへて、主演・筧で復活する。