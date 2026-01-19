演歌歌手の市川由紀乃が歌う「朧」が「令和７年度藤田まさと賞」を受賞し１９日、都内で行われた表彰式に出席した。同賞は、昭和の四半世紀にわたり、日本人の「心」を歌い続け、歌謡史上に金字塔をうちたてた作詞家・藤田まさと氏の偉業をたたえた賞で、作詞、作曲、編曲、歌唱で国民の心をつかみ、大衆歌謡として評価された作品に贈られる。市川にとっては２０１５年度の「命咲かせて」以来、１０年ぶり２度目の受賞で、