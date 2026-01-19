楽天から海外ＦＡ権を行使し巨人に移籍した則本昂大投手（３５）が１９日に都内のホテルで入団会見を行った。真新しい「ＹＧ」のキャップをかぶった則本は会見の冒頭で「この度読売巨人軍に入団することになりました則本昂大です。一生懸命腕を振って頑張りたいなと思います」とあいさつ。多数の報道陣を前に「会見に慣れてないので。ただ、球団が決まったという安心感、またしっかりと結果を残さなければならないという自覚も