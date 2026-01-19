タレントの佐々木健介（５９）＆北斗晶（５８）夫妻、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（５２）が１９日、都内で行われた「帝人ファーマ株式会社主催睡眠時無呼吸症候群啓発イベント」に出席した。同イベントでは、健介が睡眠時無呼吸症候群の検査を実施している様子を映像でチェック。１時間に平均２７・１回呼吸が止まっているという結果に、健介は「びっくりしました。放っといちゃいけない」と話した。