16日に日米同時公開された映画『28年後... 白骨の神殿』で、家族をはじめ亡くなった人間や感染者を弔いながらウイルスの謎に迫る孤独な医者ケルソン役を務めた名優レイフ・ファインズに称賛の声が上がっている。すでに日本のSNSでは「素晴らしい」「常に最高」「身体張りすぎ」との声が上がっているほか、レイフと役を通して対峙（たいじ）した俳優ジャック・オコンネルは「レイフはまさに俳優として伝説的です！」と絶賛。一方