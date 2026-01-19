俳優の佐藤二朗が18日に自身のエックスを更新し、この日、映画館で遭遇したという観客らとのほっこりする交流エピソードを明かした。【写真】橋本環奈のモノマネを佐藤二朗が披露環奈は「全っ然似てない！」と抗議この日、東京・二子玉川の映画館を訪れたという佐藤。「僕の隣りにお座りになった四人のお嬢様方へ」と呼びかけると、「完全武装のつもりが上映前に気づかせてしまい、ごめんね」と、その4人には自身の正体が気