櫻坂46が、14thシングル「The growing up train」を3月11日に発売することを発表した。【写真】櫻坂46、国立競技場での5周年ライブキービジュアル公開公式Xではティザー映像が公開され、「長いトンネルを抜けて」「不意に眩しい光が溢れる」「若さとは無知なんだ」「突っ走れ」といった言葉が並び、新曲の世界観を印象づけている。櫻坂46は、4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競場）で、グループ誕生5周年を記念した「5