©︎YX LABELSaoenが、2026年3月18日にリリースする2ndシングル「秒で落ちた」の新ビジュアルとして「Visual Photo -0秒 ver.-」を公開した。「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作だという。1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚を、タイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現しているとのこと。1月19日19時に公