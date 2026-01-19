ノルディックスキー・ジャンプのＷ杯蔵王大会は２０日、山形市のアリオンテック蔵王シャンツェで開幕する。前日は同市内で高梨沙羅（クラレ）と丸山希（北野建設）が会見。高梨は「山形の皆さんは、応援が温かい。パフォーマンスで恩返しできたらと常々、考えている。今年こそはできるように、頑張って行きたい」と意気込みを語った。Ｗ杯では男女を通じて最多となる６３勝を誇る高梨だが、昨季はキャリア初の表彰台なし。今季