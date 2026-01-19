二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』が、キービジュアルを公開した。『I.ADORE』は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』に続く、“EVIL LINE RECORDS”と“株式会社Dazed”による第3弾二次元キャラクターコンテンツだ。本日公開されたキービジュアルは、本作のキャラクターデザインを務めるイラストレーター