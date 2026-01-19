宮本浩次が、新たな音楽プロジェクト「俺と、友だち」の初作品を2月25日に発売することを発表した。キタダ マキと2人で行った、新プロジェクト「俺と、友だち」の第一歩である下北沢SHELTER公演をフル収録し、映画「爆弾」主題歌の「I AM HERO」と、Adoへの提供曲「風と私の物語」のセルフカバーに加え、かつて宮本の打ち込みによって作られた「明日を行け」を、俺と、友だちバンドで一発録りで新録音された「明日を行け（俺と、友