昨年９月３０日に双子出産を発表した中川翔子が、３月に上海で行われる公演に出演しないことがわかった。中川のマネジャー公式Ｘ（旧ツイッター）が１９日に発表した。中川のマネジャー公式Ｘは「２０２６年３月１８日（水）に出演が決定していた『ＬＵＸＥＡＳＩＡ２０２６』につきまして不可抗力により中川翔子の出演は中止となりました」とポスト。続けて「本公演を楽しみにしていただいていた皆さまにおかれましては