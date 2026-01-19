昨季までＪ１清水のユース監督を務めていた沢登正朗氏が、静岡県社会人リーグ１部のチームを擁するフォンテ静岡ＦＣのゼネラルマネージャーに就任することが１９日、発表された。同氏は、キッズカテゴリから社会人チームまでを含めた「フォンテ静岡フットボールクラブ」の活動全般に、包括的に関わることになる。沢登氏は１９９２年に清水エスパルスに入団し、Ｊリーグが開幕した１９９３年には初代新人王を獲得。現役時代は背