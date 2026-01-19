津山市役所 津山市は、介護職員らが利用者に威圧的な言動をとったなどとして、市が指定する認知症対応型共同介護事業所「グループホーム国府の里」(開設者は社会福祉法人総社保育園）に対して行政処分を行いました。 処分の内容は「指定の一部効力停止」で、2026年2月1日から4月30日までの3カ月間、報酬請求の上限を7割とします。 津山市によりますと「グループホーム国府の里」では、介護職員