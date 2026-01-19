高市総理はきょう、官邸で記者会見に臨み、高市総理は「毎年度、補正予算が組まれることを前提とした予算編成手法と決別し、必要な予算は当初予算で措置する」と明言し、国の予算のつくり方を根本から改める考えを示しました。