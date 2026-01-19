Mrs. GREEN APPLEが、12日にリリースした「lulu.」の制作過程に密着した、約20分に及ぶ貴重な映像「Behind the Song & the Scenes」を19日、YouTubeで公開した。【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」の制作過程に密着した貴重映像＋ミュージックビデオ“フェーズ３”の開幕を告げる楽曲として制作された「lulu.」は、テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期のオープニングテーマ。16日に放送開始となると、その物語と楽曲と