〈【追悼・久米宏】生島ヒロシ「僕を救ってくれた久米さんの言葉」〉から続く「久米さんを交えて、同窓会的な集まりを一回でもしてね、お別れができたらよかった。本当にそうしたかった--」【貴重写真】文藝春秋が写真に収めた、在りし日の久米宏さんの姿 沈痛な面持ちでそう振り返るのは、俳優の長塚京三（80）だ。長塚は今年の元旦に肺がんでこの世を去った元TBSアナウンサーの久米宏さん（享年81）を「兄のようだった」