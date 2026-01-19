タレント江口ともみ（57）が、19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。始めて3年になるフラメンコについて語った。友達で元宝塚の天宮菜生に声をかけられ、フラメンコ教室の1時間無料体験に参加したという江口は「行ってみたら楽しくてハマりました。大変なんですけども…」と、フラメンコを始めたきっかけを明かした。MCの黒柳徹子（92）が「あれ靴履いてね。あれで音出さなきゃいけないでしょ？」と聞