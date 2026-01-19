高市総理は会見で、食料品の消費税を2年間ゼロにするため、今後設置される国民会議で検討を加速させる考えを示しました。高市総理「今回の選挙を『自分たちで未来をつくる選挙』と名付けました。日本の未来は明るい、日本にはチャンスがある。皆が自信を持ってそう言える、そう実感できる社会を作りたい。私はその先頭に立ちたい。だから、私は逃げません。ぶれません。決断します。『未来に責任を持つ政治』を貫いてまいります」