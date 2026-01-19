【ポイント】・21日（水）〜25日（日）にかけて寒波。数年に一度の長い期間居座る。・日本海側は連日の大雪となるため、交通障害や落雪などに警戒。・20日（火）は北海道に小低気圧。局地的に猛ふぶき。・全国的に真冬並みの寒さがしばらく続く。北日本は真冬日が続出。東京や大阪も10℃に届かず。【全国の天気】20日（火）は小低気圧の影響で、北海道では局地的に猛ふぶきとなる見込みで、ホワイトアウトによる交通機関への影響に