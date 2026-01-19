タレントつるの剛士（50）が19日、インスタグラムを更新。衆議院選挙投票を呼びかけた。つるのは「#衆議院選挙投票日は、『2月8日（日）』に確定しました」と書き出し「とくに若い世代、現役世代の皆さん、日本の未来の行方がかかっています」と呼びかけた。続けて「寒い日が続き、投票会場に行き辛い時期かもしれませんが、未来の想いを一票に託して必ず投票にいきましょう」と訴えた。