&honeyから、「&honey マトメイク スティック」シリーズの『101匹わんちゃん限定デザイン』が2026年1月17日（水）に発売となる。■限定デザインスティックジェル状マスカラタイプで、手を汚さずに気になるアホ毛や後れ毛へアプローチできる「&honey マトメイク スティック」。今回登場する『101匹わんちゃん限定デザイン』は、仕上がりや香りの違いで選べる2種類を同時展開。可愛らしいディズニーデザインと実用性を兼