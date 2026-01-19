お腹の上で寝るだけにとどまらず、お腹なでまで要求してくるバンビ…。 横にいる時と違って、ちょっとなでにくいんだよ！！そこが嫌がらせ！！寝たいのに寝れないし、そこもまた嫌がらせですね。 さすがに私の上だとバンビも寝にくいのか、しばらくなでたら去って行ったので、その後は普通に寝れました。気が済んでよかったです。