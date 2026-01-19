rom&nd（ロムアンド）より、「グラスティングカラーグロス」に新ライン【スパークル】が登場。2026年2月5日（木）より、全国のバラエティショップ、GMS、ドン・キホーテにて順次発売開始となる。■ちゅるんツヤ×繊細ラメrom&ndの中でも、ひときわ高いツヤ感を誇り“うさぎ舌リップ”として支持を集めてきたグラスティングカラーグロス。今回新たに加わる「グラスティングカラーグロス スパークル」は、全色に繊細なラメを