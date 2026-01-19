ぼる塾が、グループのYoutubeチャンネルに『ぼる塾の2025年ベストバイ商品紹介！【美容/メイク/服・靴・鞄/食料品】』の動画をアップ。様々なベストバイ商品を紹介してくれました！その中には美容系アイテムを紹介する場面も。【関連記事】ぼる塾・きりやはるか「もらった、田辺さんに」持ち歩きポーチに入れるヘアケアアイテム■きりやさんのベストバイ動画内に登場したのはこちら！Laka/フルーティーグラムティント 120 カフェイ