全日本空輸（ANA）は、北日本から北陸にかけての日本海側で降雪による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。1月19日午後6時15分現在、特別対応を実施するのは、20日に稚内・女満別・釧路・根室中標津・札幌/千歳・函館、20日から21日にかけて青森・大館能代・秋田・庄内・新潟・能登・富山・小松・鳥取・米子・萩石見を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを