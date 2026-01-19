エミレーツ航空は、ドバイ〜マニラ線を4月2日から増便する。増便するのはドバイ発月・水・木・土曜と、マニラ発火・木・金・日曜。現在は1日3往復を運航している。機材は4クラス制のボーイング777-300ER型機を使用する。アメリカやカナダとの短時間での接続ができるようになる。海運業を含むビジネス旅客やフィリピン人移民に幅広い選択肢と充実した接続環境を提供できるようになるという。現在、セブとクラークを含む、フィリピン