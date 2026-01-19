夏冬2冠を成し遂げた神村学園のJリーグ内定者が合わせて5人となりました。日髙元選手と荒木仁翔選手のJリーグクラブへの加入内定が立て続けに発表されました。鹿児島市でキャンプを行っているJ2いわきFCに17日、神村学園の中野陽斗 選手と、荒木仁翔選手が合流しました。左サイドバックの荒木選手は豊富な運動量と精度の高い左足のキックを武器に選手権で1ゴール5アシストを記録。優勝に大きく貢献