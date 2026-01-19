県内は、21日(水)～25日(日)ごろにかけて強い冬型の気圧配置となり、平地でも大雪となる恐れがあります。北陸地方整備局などが会見を開き、注意警戒を呼びかけました。 ◆24時間予想降雪量［20日(火)午後6時～21日(水)午後6時まで・多いところ］ 上越平地20cm／山沿い50cm 中越平地20cm／山沿い70cm 下越平地10cm／山沿い40cm 佐渡10cm ◆24時間予想降雪量［21日(水)午後6時～22日(木)午後6時