人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）インテリア雑貨や家庭用品を購入すると運気アップ。近所の店が◎。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人から借りたものは大切に。うっかり壊さないよう注意して。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）思考力がアッ