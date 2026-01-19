「マンジョウ 国産米 本みりん」キッコーマン食品は、2月2日に、「マンジョウ 国産米 本みりん」を発売する。「国産米 本みりん」は、国産米を100％使用し、国内醸造100％で仕上げた本みりん。お米由来のコクとうま味が特徴となっている。魚や肉の臭みを消す機能のある有機酸を2倍（同社「本みりん」比）含んでおり、同社の本みりんと比べて、「臭みをやわらげる」「食材の風味を引き立てる」などの調理効果を高めた商品となってい