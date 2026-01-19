King＆Princeの永瀬廉（26）が19日、東京・神宮前で「ディオールアディクトキャンディショップ」オープニングプレビューに出席した。今年も始まって約3週間。挑戦したいことは「より深くという意味では美容ですかね」と話した。昨年、「ディオールビューティー」のフレンドオブザハウスに就任。「元々（美容に）精通してる方ではなかったんですけど、今回こういう機会をいただいて、いろんな商品を試させてもら