バレーボール女子Vリーグのヴィクトリーナ姫路に所属する宮部藍梨（27）が19日、都内で「ディオールアディクトキャンディショップ」プレビューに登場した。宮部は白のスーツセットアップで登壇。「今年はバレーボール以外のフィールドでも、たくさんいろんなことにチャレンジしていきたいです」と意気込みを語った。「ディオールアディクトキャンディショップ」は22日から4日間、東京・原宿で開催されるポップアップイ