King＆Princeの永瀬廉（26）が19日、東京・神宮前で「ディオールアディクトキャンディショップ」オープニングプレビューに出席した。イベント名にちなみ、夢中になっていることは「アニメ」と明かした。「空き時間やツアーの移動中に何種類ものアニメを並行して見ています。家に到着して、ちょっとしたオフの気持ちになるための、楽しんでリラックスするための時間でもあるので、ハマっています」と話した。