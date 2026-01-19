財政悪化への懸念から長期金利の上昇が続いています。19日は一時2.275パーセントをつけるなど27年ぶりの高い水準となっています。19日の債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りが、一時2.275パーセントまで上昇しました。これは1999年2月以来、27年ぶりの高い水準です。高市首相が食料品の消費減税についてなんらかの方針を打ち出すのではないかとの見方から、財政悪化への懸念が高まり、国債を売る動きが加速