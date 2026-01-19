櫻坂46の藤吉夏鈴（24）が19日、都内で「ディオールアディクトキャンディショップ」プレビューに登場し、夢中になっていることを明かした。藤吉は、ハイトーンのヘアに黒のシックなワンピースを合わせて登場。イベントタイトルにちなみ、「アディクト」（夢中）になっていることを問われると、日常のマイブームについて明かした。「細かい作業が好きなんですけど、休日は編み物してみたり無地のトートバックにビーズを編んで