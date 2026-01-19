熊本県阿蘇市が支払った損害賠償金8300万円あまりを当時の市長に負担するよう求めた裁判で、最高裁が上告を退け、当時の市長への請求命令が確定することになりました。この裁判をめぐっては、農事組合法人の牛舎建設について阿蘇市が補助金の交付を取り消したのは違法だとする判決を受けて、阿蘇市が法人に8300万円あまりを支払いました。これを受けて、市民団体が賠償金を当時の佐藤義興市長に請求するよう阿蘇市に求めていました